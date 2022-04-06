The Foreign Ministry appointed dozens of ambassadors to various countries, including Belgium, Mexico and South Korea, in a decree published Wednesday.
Deputy Foreign Minister Yavuz Selim Kıran was appointed as Turkey’s ambassador to Croatia, while Rıza Hakan Tekin was appointed as Ankara’s new envoy to Copenhagen.
The head of the ministry’s inspection board Bekir Uysal was appointed as the ambassador to Belgium, while Emir Salim Yüksel will replace Ambassador Merve Safa Kavakçı in Kuala Lumpur.
Levent Eler, who previously served as Turkey’s ambassador to Yemen, was appointed as the country’s Permanent Representative to the United Nations in Vienna.
Other appointments include:
Şule Öztunç – Riga, Latvia
Deniz Çakar – Helsinki, Finland
Yönet Can Tezel – Stockholm, Sweden
Ilhan Kemal Tuğ – Mexico City, Mexico
Ömer Faruk Doğan – Rabat, Morocco
Salih Murat Tamer – Seoul, South Korea
Adnan Keçeci – Malabo, Equiatorial Guinea
Hüsnü Murat Ülkü – Kinshasa, Democratic Republic of Congo
Mehmet Paçacı – Islamabad, Pakistan
Başak Türkoğlu – Tallinn, Estonia
Ali Sait Akın – Bissau, Guinea-Bissau
Feral Çekerek Oruçkaptan – Windhoek, Namibia
Gül Büyükerşen – San Salvador, El Salvador
Ali Kaan Orbay – Tbilisi, Georgia
Ertan Yalçın – La Paz, Bolivia
Ülkü Kocaefe – Phnom Penh, Cambodia
Berna Kasnaklı Vresteden – Harare, Zimbabwe
Subutay Yüksel – Nairobi, Kenya
Naci Aydan Karamanoğlu – Caracas, Venezuela
Ismail Çobanoğlu – Khartoum, Sudan
Uygar Mustafa Sertel – Chisinau, Moldova
Niyazi Evren Akyol – Manila, the Philippines
Özgür Çınar – Niamey, Niger
Beste Pehlivan Sun – Bogota, Colombia
Makbule Başak Yalçın – Quito, Ecuador
Tayyar Kağan Atay – Tirana, Albania
Alp Işıklı – Bujumbura, Burundi
Ishak Ebrar Çubukçu – Antananarivo, Madagascar
Akif Menevşe – Nouakchott, Mauritania
Tuba Nur Sönmez – Kuwait City, Kuwait
Gülşen Karanis Ekşioğlu – Budapest, Hungary
Please click to read our informative text prepared pursuant to the Law on the Protection of Personal Data No. 6698 and to get information about the cookies used on our website in accordance with the relevant legislation.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.