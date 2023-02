On Monday morning, Türkiye was jolted from its slumber by a harrowing spectacle that incited fear in the hearts of both its people and the international community.

The catastrophic Kahramanmaraş earthquake with a magnitude of 7.7 that rocked Türkiye's southeastern region resulted in many families being displaced from their homes in a brief period.

With about 3,500 and counting lives already lost, 21,000 injured, and 11,000 buildings reportedly on the ground, an instant shelter solution had to be brought forward, considering the weather conditions.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye's Minister of Youth and Sports media s media settings things took to social media to share facilities that media settings could be used for shelter in the earthquake zones.

The facilities and halls in 10 provinces opened for use by earthquake victims are as follows:

Hatay

Merkez Spor Salonu

TOKI Spor Salonu

Merkez Cimnastik Spor Salonu

Kırıkhan Gençlik Merkezi

Reyhanlı Gençlik Merkezi

Iskenderun Gençlik Merkezi

Altınözü Gençlik Merkezi

Bayat Spor Salonu

Iskenderun Spor Salonu

Dörtyol Spor Salonu

Kırıkhan Spor Salonu

Reyhanlı Spor Salonu

Altınözü Spor Salonu

Gaziantep

Şehit Kamil

Olimpik Yüzme Havuzu

Gazikent Spor Salonu

Çok Amaçlı Spor Salonu

Şahinbey

Şahinbey Spor Salonu

Kalyoncu Spor Salonu

Seyri Antep Gençlik Kampı

Islahiye

Islahiye Gençlik Merkezi

Oğuzeli

Oğuzeli Spor Salonu

Nizip

Nizip Gençlik Merkezi

Nizip Stadı

Nizip Spor Salonu

Yavuzeli

Yavuzeli Spor Salonu

Araban

Araban Spor Salonu

Araban Gençlik Merkezi

Şanlıurfa

Haliliye

11 Nisan Kapalı Spor Salonu

Ipekyol Gençlik Merkezi

Ahmet Yesevi Salonu

11 Nisan Tam Olimpik Yüzme Havuzu

Bahçelievler Gençlik Merkezi

Harran Yurdu A Blok

Harran Yurdu B Blok

Şanlıurfa Yurdu

Birecik

Birecik Spor Salonu

Karaköprü

Karaköprü Gençlik Merkezi

Karaköprü Kapalı Spor Salonu

Eyyübiye

Yenice Kapalı Spor Salonu

Akçakale

Akçakale Spor Salonu

Akçakale Gençlik Merkezi

Harran

Harran Spor Salonu

Ceylanpınar

Ceylanpınar Spor Salonu

Ceylanpınar Gençlik Merkezi

Viranşehir

Viranşehir Gençlik Merkezi

Siverek

Siverek Spor Salonu

Siverek Gençlik Merkezi

Halfeti

Halfeti Spor Salonu

Hilvan

Hilvan Spor Salonu

Hilvan Gençlik Merkezi

Suruç

Suruç Spor Salonu

Suruç Gençlik Merkezi

Bozova

Bozova Gençlik Merkezi

Kilis

Kilis Gençlik Merkezi

Yüzme Havuzu

Çok Amaçlı Salon

Beşevler 2500 Kişilik Spor Salonu

Bilali Habeşi Erkek Yurdu

Söğütlüdere Semt Sahası

7 Aralık Semt Sahası

Adana

Sarıçam

Kat'ül Amare Yurdu

Yeni Adana Stadyumu

Asım Savaş Spor Salonu

Çukurova Yurdu

Toroslar Yurdu

Yüreğir

Yüreğir Kamp Eğitim Merkezi

Serinevler Spor Salonu

Yüreğir Gençlik Merkezi

İsmet Atlı Güreş Eğitim Merkezi

TOHM Binası

Seyhan

Nihat Geven Spor Salonu

Menderes Spor Salonu

Atatürk Yüzme Havuzu

Çukurova

Adana Gençlik Merkezi

Çukurova Atletizm Pisti

Ceyhan

Ceyhan Spor Salonu

Kozan

Kozan Yurdu

Diyarbakır

Halid Bin Velid Erkek Yurdu Müdürlüğü

Süleyman Bin Halid Kız Yurdu Müdürlüğü

Selahattin Eyyubi Kız Yurdu Müdürlüğü

Kayapınar Şehit Halit Gülser Spor Kompleksi

Diyarbakır Stadyumu

Köşkler Spor Kompleksi

Bağlar Gençlik Merkezi

Çınar Spor Salonu

Genç Ofis

Malatya

Yeşilyurt

Merkez Spor Salonu

Çok Amaçlı Spor Salonu

Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu

Beydağı Gençlik Merkezi

Battalgazi

Fırat Gençlik Merkezi

Cimnastik Salonu

Hanımın Çiftliği Gençlik Merkezi

Eşref Bitlis Erkek Öğrenci Yurdu

İlhan Akıncı Erkek Öğrenci Yurdu

Battalgazi Kız Öğrenci Yurdu

Osmaniye

Osmaniye Kız Yurdu

Kayıboyu Kız Yurdu

Karacaoğlan Erkek Yurdu

Kadirli Karma Yurt Müdürlüğü

Osmaniye Gençlik Merkezi

Osmaniye Tosyalı Spor Salonu

Osmaniye Çok Amaçlı Spor Salonu

Osmaniye Olimpik Havuz

Osmaniye İl Müdürlüğü Ana Bina

Kadirli Spor Salonu

Kadirli Gençlik Merkezi

Düziçi Spor Salonu ve Gençlik Merkezi

Bahçe Spor Salonu

OKÜ Genç Ofis ve Otağ Çadırı

Cevdetiye Spor Eğitim Merkezi

Adıyaman

Yenimahalle Spor Salonu

Çok Amaçlı Spor Salonu

Besni İlçe Spor Salonu

Kahta İlçe Stadı

Atatürk Spor Salonu

Gazi Spor Salonu

Sincik Spor Salonu

Kahramanmaraş

Merkez Spor Salonu

Batıpark Spor Salonu

12 Şubat Stadı