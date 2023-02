The Disaster and Emergency Management Authority (AFAD) and the Turkish Red Crescent (Kızılay) are accepting donations for relief work for victims of the earthquake in Türkiye.

You can wire cash to bank accounts opened by two charities spearheading relief efforts, from accommodation of survivors to search and rescue, food aid and other immediate humanitarian assistance.

Below is a list of bank account numbers, which are also included in the pictures at the top of the page.

AFAD bank account numbers:

(Note: The recipient's name must be listed as "T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı" when donating funds to the AFAD through EFT or electronic fund transfer.)

T.C. ZIRAAT BANK INC.

ANKARA PUBLIC CORPORATE BRANCH

TL : TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04

USD : TR 46 0001 0017 4555 5555 5552 05

EURO : TR 19 0001 0017 4555 5555 5552 06

Bank Swift Code No : TCZBTR2A

VAKIFBANK OF TÜRKİYE T.A.O

KIZILAY COMMERCIAL BRANCH

TL : TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99

USD : TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88

EURO : TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92

Bank Swift Code No : TVBATR2A

HALKBANK INC.

BAKANLIKLAR BRANCH

TL : TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28

USD : TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92

EURO : TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93

Bank Swift Code No : TRHBTR2A

KUVEYT TÜRK PARTICIPATION BANK INC.

BALGAT BRANCH

TL : TR67 0020 5000 0951 0603 5000 09

USD : TR61 0020 5000 0951 0603 5001 17

EURO : TR34 0020 5000 0951 0603 5001 18

Bank Swift Code No : KTEFTRIS

ZİRAAT PARTICIPATION BANK INC.

CORPORATE ANKARA BRANCH

TL : TR70 0020 9000 0041 2303 0000 10

USD : TR43 0020 9000 0041 2303 0000 11

EURO : TR16 0020 9000 0041 2303 0000 12

Bank Swift Code No : ZKBATRIS

VAKIF PARTICIPATION BANK INC.

CORPORATE ANKARA BRANCH

TL : TR25 0021 0000 0001 6349 0000 06

USD : TR57 0021 0000 0001 6349 0001 09

EURO : TR30 0021 0000 0001 6349 0001 10

Bank Swift Code No : VAKFTRIS

ALBARAKA TÜRK PARTICIPTION BANK INC.

BAŞKENT CORPORATE BRANCH

TL : TR02 0020 3000 0779 2009 0000 10

USD : TR72 0020 3000 0779 2009 0000 11

EURO : TR45 0020 3000 0779 2009 0000 12

Bank Swift Code No : BTFHTRIS

TÜRKİYE EMLAK PARTICIPATION BANK INC.

ANKARA BRANCH

TL : TR80 0021 1000 0005 1027 4000 11

USD : TR31 0021 1000 0005 1027 4001 17

EURO : TR04 0021 1000 0005 1027 4001 18

Bank Swift Code No : EMLATRIS

DENİZBANK INC.

BAŞKENT COMMERCIAL CENTER and PUBLIC FINANCE BRANCH

TL : TR84 0013 4000 0155 9775 9000 11

USD : TR14 0013 4000 0155 9775 9000 10

EURO : TR57 0013 4000 0155 9775 9000 12

Bank Swift Code No : DENITRIS

İŞBANK INC.

BAŞKENT BRANCH

TL : TR16 0006 4000 0014 2990 9890 45

USD : TR09 0006 4000 0024 2992 5862 71

EURO : TR19 0006 4000 0024 2992 5862 85

Bank Swift Code No : ISBKTRIS

ŞEKERBANK

ANKARA BRANCH

TL : TR18 0005 9000 6013 0006 0089 34

USD : TR88 0005 9000 6013 0006 0089 35

EURO : TR61 0005 9000 6013 0006 0089 36

Bank Swift Code No : SEKETR2A

TEB INC.

ÇANKAYA ANKARA BRANCH

TL : TR90 0003 2000 0000 0077 3407 66

USD : TR13 0003 2000 0000 0077 3407 94

EURO : TR34 0003 2000 0000 0077 3408 04

Bank Swift Code No : TEBUTRIS

QNB FINANSBANK INC.

ÜMİTKÖY BRANCH

TL : TR03 0011 1000 0000 0091 7684 68

USD : TR48 0011 1000 0000 0091 7685 31

EURO : TR32 0011 1000 0000 0091 7686 25

Bank Swift Code No : FNNBTRIS

AKBANK INC.

BAŞKENT CORPORATE BRANCH

TL : TR83 0004 6008 3288 8000 1486 21

USD : TR07 0004 6008 3200 1000 1486 22

EURO : TR54 0004 6008 3203 6000 1486 23

Bank Swift Code No : AKBKTRIS

Turkish Red Crescent

The Turkish Red Crescent (Kızılay) accepts donations through bank accounts. Below are their account numbers.

For donations from Türkiye, the Ziraat Bank account number is:

IBAN: TR 4800 0100 2110 0000 2868 5254 SWIFT: TCZBTR2A

For donations from abroad, the Ziraat Bank International AG Filiale Frankfurt account number is:

IBAN: DE26 5122 0700 1080 0000 01

KONTO NO: 1080000001

BLZ: 512 20 700 SWIFT: TCZBDEFF

The Red Crescent's hotline 168 helps donors in Türkiye. Donors from abroad can call 0090 216 168 11 22 for instructions for donations.