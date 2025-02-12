The 2024-2025 football season’s second transfer window in Türkiye has officially closed, with Süper Lig clubs strengthening their squads ahead of the final stretch.
Galatasaray and Konyaspor led the way in activity, each signing seven new players during the winter window.
Opening on January 13 and running for 30 days, this transfer window saw Süper Lig clubs making significant moves to bolster their ranks.
Galatasaray, seeking to solidify their attack, brought in Spanish forward Alvaro Morata, alongside Ahmed Kutucu.
Fenerbahçe, on the other hand, secured their long-awaited signing of Brazilian Anderson Talisca while addressing defensive concerns with Milan Skriniar from Paris Saint-Germain.
Meanwhile, Beşiktaş, amidst a rocky season, added two promising South American talents to their roster on deadline day.
In contrast, clubs like Adana Demirspor, Kayserispor, Samsunspor, Antalyaspor, and Hatayspor were unable to make new signings due to transfer restrictions.
Despite this, a total of 59 players joined Süper Lig clubs during the winter period, a notable boost as teams aim to finalize their squads.
Here’s a breakdown of the key transfers made by Süper Lig clubs:
Galatasaray
In: Ahmed Kutucu, Álvaro Morata (loan), Mario Lemina, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski (loan), Arda Ünyay, Eren Elmalı
Out: Michy Batshuayi, Victor Nelsson (loan), Hakim Ziyech, Wilfried Zaha (loan), Nicolo Zaniolo (loan)
Fenerbahçe
In: Diego Carlos, Milan Skriniar (loan), Anderson Talisca, Ognjen Mimovic
Out: Lincoln, Samet Akaydin, Bartuğ Elmaz
Beşiktaş
In: Keny Arroyo, Elan Ricardo
Out: Al-Musrati (loan), Can Keleş (loan), Jean Onana (loan), Cher Ndour
Trabzonspor
In: Danylo Sikan, Oleksandr Zubkov, Mustafa Eskihellaç, Tim Jabol-Folcarelli
Out: Enis Bardhi, Mislav Orsic, Umut Bozok, Poyraz Yıldırım (loan), Borna Barisic, Umut Güneş, Serkan Asan, Eren Elmalı
Başakşehir
In: Christopher Operi, Yusuf Sarı, Ivan Brnic, Festy Ebosele, Umut Güneş
Out: Shaocong Wu, Davidson, Dimitrios Pelkas, Emre Kaplan (loan), Emre Karaal (loan), Berkay Özcan (loan)
Kasımpaşa
In: Atakan Müjde, Can Keleş (loan), Kamil Piatkowski (loan), Sinan Bolat (loan)
Out: Ali Demirel, Berat Kalkan, Erdem Çetinkaya (loan), Loret Sadiku (loan), Kenneth Omeruo, Driess Saddiki
Sivasspor
In: Tolga Ciğerci, Veljko Simic, Efkan Bekiroğlu (loan)
Out: Keita Baldé, Mert Dursun (loan), Hüseyin Arslan, Özkan Yiğiter (loan)
Alanyaspor
In: Tonny Vilhena (loan), Andraz Sporar, Enes Keskin, Umut Mert Toy, Batuhan Yavuz
Out: Serdar Dursun, Bera Çeken (loan), Furkan Bayır, Rony Lopes, Emin Sarıgül, Juan Christian
Rizespor
In: Efe Doğan, Samet Akaydin, Abdülkadir Ömür (loan), Berkay Özcan (loan)
Out: İbrahim Pehlivan, Amir Hadziahmetovic, Canberk Yurdakul (loan), Anıl Yaşar (loan)
Konyaspor
In: Mehmet Kaya, Bahadır Güngördü, Abdurrahman Üresin, Mehmet Güneş, Kaan Akyazı, Ahmet Daş, Morten Bjorlo
Out: Bouly Junior Sambou, Yavuz Aygün, Mehmet Ali Büyüksayar (loan), Bahadır Güngördü (loan), Adem Eren Kabak (loan), Ufuk Akyol (loan), Niko Rak
Gaziantep FK
In: Emmanuel Boateng, İzzet Erdal, Muhammed Gümüşkaya (loan), Anel Husic (loan), Semih Güler
Out: Mustafa Eskihellaç, Eren Erdoğan (loan), Eren Çakır (loan), Mirza Cihan (loan)
Eyüpspor
In: Umut Bozok, Hamza Akman, Taras Stepanenko, Yalçın Kayan, Erdem Çalık
Out: Ahmed Kutucu, Jonjo Shelvey, Gianni Bruno, Mete Demir (loan), Ahmet Yazar (loan), Can Bayırkan (loan), Samu Saiz (loan), Anastasios Chatzigiovanis (loan)
Göztepe
In: Emersonn, Furkan Bayır
Out: Yalçın Kayan, Tuğbey Akgün, Furkan Malak (loan), Yiğit Yıldız, David Fofana
Bodrum FK
In: Enis Bardhi, Jonathan Okita
Out: Kenan Özer, Murat Sipahioğlu, Samet Yalçın, Gabriel Obekpa, Yusuf Sertkaya
Antalyaspor
In: None
Out: Harun Toprak (loan), Efecan Gülerce (loan), Kağan Arıcan (loan)
Adana Demirspor
In: None
Out: Yusuf Sarı, Jovan Manev, Motez Nourani, Florent Shehu, Semih Güler
Samsunspor
In: None
Out: Muammer Yıldırım, Gaetan Laura, Ercan Kara (loan)
Kayserispor
In: None
Out: Aylton Boa Morte
Hatayspor
In: None
Out: Oğuzhan Matur, Rigoberto Rivas, Erce Kardeşler